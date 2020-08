Nessuno come Dejan Kulusevski. Almeno in Serie A. 12 gol e 8 assist alla prima stagione tra i grandi, tra i professionisti, che gli hanno permesso di conquistare la Juventus, in soli sei mesi. E il costo del suo cartellino mostra a pieno il valore di un giocatore che, da classe 2000, ha tutto per diventare speciale. Ora arrivano anche altri numeri, meno evidenti ma non per questo meno significativi. Anche perché sono numeri su cui fanno affidamento dirigenti e allenatori di tutto il mondo, quelli della piattaforma specializzata Wyscout, ripresi da Tuttosport, che ha reso noti i propri Top 11 delle cinque principali leghe europee, stilati proprio in base alla massa di dati raccolta dai propri analisti. Un solo nome c'è in entrambe le formazioni: proprio Kulusevski.