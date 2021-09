Il talento è cristallino, i margini di miglioramento sono enormi. Cosa manca?. Necessaria per ritagliarsi un ruolo di primo piano nella rosa bianconera e per ripagare la fiducia della società, che ha resistito alla tentazione di cederlo la scorsa estate.Rende diversamente, con il club e in Nazionale: decisivo con la Svezia contro la Spagna, con la Juve ha deluso sia contro l’Empoli che nella sconfitta di Napoli.Lo riporta calciomercato.com.