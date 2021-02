All'intervallo di Juventus-Crotone all'Allianz Stadium, ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista flash, ha parlato Dejan Kulusevski: "Il Crotone è una squadra molto buona che sta provando a giocare, è normale che noi soffriamo un po'. Però stiamo facendo bene e il risultato dice 2-0 per noi".I bianconeri conducono 2-0 grazie alla doppietta di testa messa a segno da Cristiano Ronaldo, sui cross di Alex Sandro e Ramsey. Kulusevski lo sta affiancando in attacco, come fa spesso ultimamente al posto di un Morata non al meglio.