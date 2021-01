Dejan Kulusevski è il giocatore della Juventus intervistato a bordocampo all'intervallo della partita contro la Spal, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che i bianconeri dopo il primo tempo conducono con sicurezza per 2-0 grazie ai gol di Morata (rigore) e Frabotta. Così Kulusevski ai microfoni di Rai Sport: "Io cerco di fare quello che è meglio per la squadra, devo aiutare a creare spazi. Ci muoviamo tanto, quindi a volte mi vedete sull'esterno, a volte in mezzo, a volte attacco la profondità e altre vengo incontro. Nel secondo tempo non dobbiamo rimanere bassi ma continuare ad alzare il pressing e tenere palla."