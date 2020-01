Kulusevski sta sostenendo in questo momento le visite mediche per la Juventus, ma il dubbio più grande da sciogliere è se il classe 2000 si aggregherà subito alla sua nuova squadra o resterà al Parma fino a giugno.



Come si legge sull'edizione online della Gazzetta dello Sport, Paratici ha fatto nuovi tentativi in extremis per convincere il Parma a lasciare l'esterno svedese alla Juve da subito, ma la società emiliana ha fatto blocco rifiutando anche il prestito di Pjaca come contropartita.



Non è escluso che Paratici continuerà a forzare la mano per provare a garantirsi già da gennaio le prestazioni del talento svedese, ma per ora l'ago della bilancia tende più in favore della posizione del Parma, che non vorrebbe privarsi di un elemento determinante per ottenere la salvezza.