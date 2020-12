Dejan Kulusevski, ai microfoni di Sky, ha commentato la vittoria della Juve sul Parma.



VOGLIO SEMPRE GIOCARE - "E' stato bellissimo giocare, io voglio sempre giocare. Ultimamente non ho potuto farlo, sono contento di esser stato in campo e di averlo fatto. Volevamo vincere a tutti i costi, ieri il mister ci ha spiegato come voleva che giocassimo. L'importante è che tutti facciano cose diverse, non che tutti facciano la stessa e vadano nello stesso spazio. Il mio ruolo? Io faccio quel che il mister mi dice. Poi chiaro che voglio essere in mezzo, più vicino alla porta, ma ho vent'anni ed è giusto che ascolti il mister. Sa quel che è giusto per la squadra".



RUOLO - "Ho giocato in tanto ruoli, posso farli quasi tutti, mi alleno a farli tutti. Voglio diventare forte ovunque. Oggi ho giocato lontano dalla porta, non era facile ma è andata bene, sono contento". STAGIONE - "Non c'è tempo di sognare, appena non fai bene una gara torni sulla Terra. Devi allenarti bene, lavorare duro. Lavorare è l'unica risposta, sto pensando alle cose positive fuori dal calcio. Si gioca ogni due giorni e devi staccare sennò diventa difficile".