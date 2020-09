Dopo la conferenza stampa di presentazione , Dejanha parlato in esclusiva a Sky."Tutti quando giocano a calcio sognano di venire a giocare alla Juventus, essere qui a 20 anni mi fa sentire fortunato, è fantastico vestire questa maglia"."Cosa posso dare? Tutto quello che ho, ogni giorno che vengo voglio migliorare e non voglio perdere neanche in allenamento. Sono qui per vincere, amo vincere e farò di tutto per far vincere la squadra"."Perché voglio essere 'energia'? Quando gioco a calcio il posto più bello è il campo. Voglio dare spettacolo, divertirmi, gioco offensivo con dribbling, passaggi, che attacca la porta. Voglio fare tutto"."Di persona non si dicono mai delle cose... Quando ho sentito l'intervista, soo stato contento. E' il più forte al mondo e dice qualcosa di bello su di me, vuol dire che qualcosa di buono sto facendo e che sono sulla strada giusta. Lui è benzina, mi dà energia e mi fa capire devo fare di più. Tanti credono in me"."L'aspetto più difficile dopo Parma? Non vedo il poco spazio, vedo il lato in cui posso solo imparare. C'è Ronaldo, Bonucci, Chiellini, Buffon. Ogni giorno imparo qualcosa, dentro e fuori dal campo. Se sono pronto, giocherò. Sennò, non giocherò. Ho 20 anni e voglio giocare. Però vediamo..."."Il consiglio? Pirlo non parla tantissimo, guarda di più. Mi dice sempre di aprire il corpo, di guardare tutto e di fare le mie cose. Di giocare come so io. Non mi vuole mettere cose in testa, mi lascia libero e lo apprezzo. Quando mi dice qualcosa, lo faccio subito".​