Dejan Kulusevski dopo Juventus-Sassuolo non ha parlato solamente a Sky Sport, ma anche a JTV: "Era fondamentale vincere stasera, quando sono entrato in campo l'unico pensiero che avevo era aiutare la squadra a prendere i 3 punti. Si poteva fare sicuramente meglio, ma sono contento di aver raggiunto l'obiettivo. Il mio ruolo? Stasera giocando accanto a Ronaldo ero più vicino alla porta. Poi l'importante è muoversi nello spazio, non guardo tanto la posizione, ma sicuramente oggi mi è piaciuto il ruolo, mi è venuto facile giocare di fianco a CR7".



DOPO LA FIORENTINA - "Noi adesso vinciamo grazie al lavoro che facciamo dal primo giorno: abbiamo fame e tutti vogliamo fare risultato. Crediamo nel lavoro e ora raccogliamo i frutti. Dobbiamo far meglio su alcuni aspetti ma siamo sulla strada giusta".



I CAMPIONI DA PRENDERE A MODELLO - "Fuori e dentro dal campo guardo tutto quello che fanno i grandi campioni, persino ciò che mangiano e a che ora vanno a dormire. E gli faccio continuamente domande. In campo guardo come si mettono col corpo, come tirano e la passano... Sono molto felice di poter crescere stando qui tutti i giorni!"



IL MONDO JUVE - "Sei qua per lavorare, nient'altro. Arrivi qua un'ora prima dell'allenamento, quando entri vorresti essere il primo ma non sei mai il primo. Trovi già tutto pronto. È il bello di essere qua".



CONTINUITÀ - "Ora che abbiamo vinto 3 partite di fila siamo contenti e dobbiamo continuare così: non possiamo fare altrimenti per vincere il campionato".