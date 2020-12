1









A JTV, Dejan Kulusevski ha parlato di Parma-Juve.



VITTORIA TOTALE - "Oggi avevamo fame, volevamo vincere a tutti i costi. Quando fai gol abbastanza presto è più facile vincere la partita, ti viene più energia. Abbiamo solo continuato e non ci siamo più fermati".



PARMA - "Conosco il Parma, si difendono bene e lottano su ogni pallone. Quando perdevamo la palla, la recuperavamo subito. E' più facile giocare così, giocare sulla loro metà campo".



GOL PESANTE - "Ero contento, diventa tutto più facile quando fai gol. Puoi giocare libero, non ho giocato tanto ultimamente ma quando giochi così e fai gol è tutto più facile. Importante per la partita, 1-0 lì è molto positivo".



TATTICAMENTE - "Mi chiede di guardare altri movimenti, non è difficile anche andare in profondità, non solo la palla sui piedi. Non è facile, devo anche tornare, non si può sempre attaccare, si deve anche difendere. Cose nuove, ma sono fiducioso che si possa aiutare la squadra a fare di più".