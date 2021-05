Dejan Kulusevski, che oggi a Bologna partirà titolare nella partita decisiva della Juventus per la qualificazione alla prossima Champions League, ha parlato a JTV nel prepartita: "Il Bologna vorrà fare risultato a tutti i costi, quindi sarà per noi una sfida molto difficile. Loro sono una squadra giovane, che ha fame, corre e vuole sempre vincere. La Coppa Italia? La mia prestazione in finale mi ha fatto bene, sono contento di aver aiutato la squadra. Ma ora abbiamo davanti un'ultima partita e spero di fare altrettanto. Questo è il match più importante della stagione. C'è da giocare e vincere, poi come andrà negli altri campi non possiamo controllarlo. Noi facciamo la nostra partita e poi si vedrà."