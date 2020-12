Il più classico dei gol dell'ex può rappresentare la svolta per Dejan Kulsevski. Lo svedese è uno dei migliori classe 2000 in circolazione, e con quella di ieri a Parma ha totalizzato la partita numero 50 in Serie A. Nessuno come lui nel campionato italiano, come riporta il sito della Juve infatti Kulusevski "è il giocatore più giovane tra quelli con almeno tre gol segnati in questo campionato". Crescere e fare esperienza per diventare un punto fermo della Juve del futuro.