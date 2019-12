La Juventus ha affondato il colpo, bruciando per il momento la concorrenza dell'inter per Kulusevski. Il giovane svedese, classe '00, è di proprietà dell'Atalanta, così, come riporta Sky Sport, Paratici si sta preparando a mettere sul piatto 35 milioni di euro, più dieci di bonus. Al giocatore andranno, invece, 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni,



Le intenzioni dei bianconeri, con l'affare in arrivo, sarebbero quelle di lasciare il giocatore sei mesi ancora in prestito e poi accoglierlo in estate, Qualora invece si optasse per il contrario, i bianconeri potrebbero girare Pjaca al Parma come contropartita tecnica e prendere Kulusevski già a gennaio.