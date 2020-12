Il centrocampista del Parma Juraj Kucka ha esaltato Buffon ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro la Juventus: “La Juventus è stata brava, complimenti a loro per come hanno giocato, ma peccato per la mia chance sul risultato di 0-0: lì è stato bravo Buffon. Non so se avrebbe cambiato qualcosa, ma forse il match poteva prendere una piega diversa. È comunque giusto così, hanno giocato bene. La gara di oggi (ieri, ndr) può essere legata forse ad un discorso fisico e mentale, per gli impegni ravvicinati. La Juventus ha giocato come voleva, non ci ha lasciato tanto spazio e noi eravamo in ritardo sui palloni”.