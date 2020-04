Anche Douglas Costa, come Cristiano Ronaldo, ha ripreso a fare qualche "sgambata" su un vero campo da calcio, vicino alla propria casa in Brasile. Ad aiutarlo Adriano Kruel, personal trainer piuttosto conosciuto proprio tra gli sportivi brasiliani. "La prima cosa da considerare è sempre il movimento - diceva il preparatore negli scorsi giorni -. Se la qualità del movimento non è al di sopra di uno standard minimo, questo è il primo problema che dovrai affrontare. Sempre con qualità, Douglas Costa".