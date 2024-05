Jorgeè una leggenda del Real Madrid, con i blancos ha scritto la storia. Ha concesso un'intervista a Moviestar in cui ha parlato anche di Toniin scadenza di contratto e spesso accostato negli ultimi mesi alla Juventus. Queste le sue parole a riguardo:- "È un giocatore molto speciale e bisogna stare attenti con lui, perché se si mettesse in testa di andarsene, non c’è nessuno che glielo possa impedire. Il Real Madrid ha tanti giocatori giovani, energici, come dice Ancelotti, ma a Madrid c’è un solo stratega e si chiama Toni Kroos. Il Real non può permettersi di perdere questo giocatore. Tra l’altro ho la sensazione che stia vivendo una delle sue stagioni migliori".