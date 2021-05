Il futuro di Zidane è un tema molto caldo a Madrid, e non solo. Le sorti del tecnico francese potrebbe scatenare un effetto domino che determinerebbe diversi cambi di panchina in giro per l'Europa. Ovviamente, anche la Juventus è interessata da tutto ciò e osserva quanto accade in casa Real. Nel frattempo, Toni Kroos è intervenuto nel podcast ​Einfach mal Luppen dove, parlando del futuro di Zidane, ha detto: "E 'una bugia quella che Zidane avrebbe detto ai giocatori che se ne sarebbe andato. Penso che visto il mio rapporto con lui, me l'avrebbe detto".