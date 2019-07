Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in un'intervista a Lanz, tra Real e il suo vecchio vicino in quel Madrid, Cristiano Ronaldo, fenomeno della Juventus e "Re" dei barbecue a quanto sembra. "I più rumorosi hanno avuto luogo nella sua casa" - spiega il tedesco - "E può essere che li abbiamo messi a tacere di tanto in tanto".



REAL MADRID - "Abbiamo una buona squadra, dobbiamo tenere presente che negli ultimi anni non ci siamo rafforzati e puntiamo sempre sulla stessa squadra che ha avuto successo. Dopo un anno con meno successo, è normale che, specialmente a Madrid, ci siano cambiamenti. Non so se il mercato può considerarsi chiuso o se ci saranno ancora uno o due colpi, ma sono sicuro che il consiglio di amministrazione costruirà una squadra di vertice che combatterà per tutto, qualcosa che abbiamo dimostrato negli ultimi anni".