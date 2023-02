Il calciatore tedesco Toni Kroos ha rialsciato delle dichiarazioni all'emittente della sua nazione Einfach mal Luppen, dove ha lanciato una frecciata direttamente alla UEFA.'L’idea è cambiata e merita di essere ascoltata. Se si guarda da vicino da entrambe le angolazioni, la Super League non ha l’idea, almeno al secondo tentativo, di escludere nessuna squadra, perché non ci saranno membri fondatori permanenti. È una competizione sportiva, aperta, ma gestita dai club e non dalla UEFA, perché questi club credono di non aver bisogno della UEFA per questo. Penso che meriti almeno una possibilità'.