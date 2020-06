Toni Kroos, a GQ, parla di un tema ancora tabù nel mondo del calcio: quello dell'omosessualità. " “Non so se consiglierei a un calciatore di fare coming out” - racconta il tedesco - “sul campo si usano certe parole e, tenendo conto delle emozioni che si arrivano a vivere sugli spalti, non sono sicuro che non finirebbe per essere insultato e disprezzato. Non dovrebbe essere così e sono certo che un calciatore che decidesse di fare questo passo avrebbe il sostegno di molti ma probabilmente non dei tifosi avversari. Ognuno deve decidere per sé, se ritiene sia un vantaggio o uno svantaggio ma credo che oggi non sarebbero tanti i vantaggi".