Toni, centrocampista del Real Madrid ed ex compagno di squadra di Ronaldo, ha parlato nel podcast “Einfach mal Luppen”, condotto insieme al fratello Felix: “Sono di parte, ovviamente, perché ha dato un contributo decisivo alla vittoria di molti titoli. Non eravamo solo compagni di squadra, ma anche vicini in spogliatoio e anche vicini di casa.".