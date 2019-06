Toni Kroos e le sentenze d'inizio estate. Il centrocampista tedesco ha parlato del suo vecchio compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Sport Bild, maggior quotidiano di Germania. Per il mediano, l'addio di CR7 è stato praticamente un sollievo: come lui, lo spogliatoio intero aveva praticamente lo stesso pensiero. "Sarebbe strano se non si sentisse la sua mancanza. Ha deciso tante partite con i suoi gol. Il suo trasferimento, tuttavia, faceva felici tutti. Lui voleva un’esperienza nuova e il Real Madrid ha guadagnato tanti soldi", le sue parole riportate da TuttoNapoli. Segno evidente di come, nonostante le vittorie, non sia facile tenere saldo uno spogliatoio di campioni.