Kroos verso il rinnovo con il Real: le ultime

Nienteper Toni? Le speranze dei tifosi di vedere in bianconero l'esperto centrocampista tedesco potrebbero già essere tramontate. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha infatti annunciato che è tutto pronto per la firma del prolungamento di contratto con ilper un altro anno, dunque fino al 2025. Il giocatore e il club hanno avuto contatti diretti, e ormai il nuovo accordo è ai dettagli.Classe 1990, Kroos sembrava poter essere il profilo ideale per aggiungere una buona dose di esperienza e leadership alla Juventus in vista della prossima stagione, che coinciderà con il ritorno in Europa. La trattativa però, visti gli ultimi sviluppi, potrebbe non riuscire nemmeno a decollare.