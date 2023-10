Il centrocampista tedesco Toni Kroos ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di MadridUniversal, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.'È stato assurdo per me giocare e dividere lo spogliatoio con un calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non scherzo quando dico che, a mio parere, è il miglior giocatore della storia del calcio'.