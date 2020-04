L'olandese Ruud Krol, ex calciatore di Ajax e Napoli parla della Serie A ai microfoni de Il Corriere dello Sport: "L'ultima partita vista? Chiaramente in tv, Juventus-Inter del campionato italiano. Perché io guardo la serie A, la Spagna e la Premier League; poi poche altre cose, ma quando capita. Mi prendo il meglio, che è in questi tre tornei. E il calcio mi manca, ovviamente, ma so bene che bisogna andarci cauti, giusto non ripartire fino a quando non esisteranno le condizioni di sicurezza assoluta per tutti. Le dirò di più, leggo di ipotesi di partite a porte chiuse e impallidisco: io ne ho vissute, quando ero allenatore, e quello non è calcio, non dà emozione. Devi sentire la gente, devi trasmettere emozioni: il football è dei tifosi, ovunque, è per loro. Scudetto? è difficile immaginare della Spagna e dell’Italia: non ci fosse stata la pandemia, lo scudetto sarebbe andato alla Lazio, secondo me".