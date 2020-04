A Taca La Marca, Ruud Krol ha parlato di Milik e della possibilità che arrivi alla Juve: "Sarri lo conosce bene, anche se nei primi due anni il polacco non è stato molto fortunato con gli infortuni. Al momento è un giocatore di grande livello, che sa essere molto pericoloso in fase offensiva. Se dovesse andare alla Juventus la coppia con Ronaldo potrebbe essere paragonata a quella creata con Benzema nel periodo in cui il lusitano giocava nel Real Madrid".