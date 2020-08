Prima giornata e prima novità nella Juventus Women, che domani darà il via al campionato femminile nella sfida contro il Verona. Tra le 22 convocate di, c'è anche la 18enne Kristin Carrer , già aggregata alla prima squadra per il Trofeo Veolia di Lione. 18 anni, è una trequartista italiana di origine russe considerata uno dei migliori prospetti del calcio femminile. Da tre stagioni gioca in bianconero, e con i suoi quasi 30mila follower su Instagram è già una star dei social. Tra allenamenti e scatti sexy, conosciamo meglio la Carrer attraverso il suo profilo.