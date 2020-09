Kyle Krause è il nuovo presidente del Parma. Il magnate americano ha chiuso nei giorni scorsi le pratiche di acquisizione del 90% delle quote del club per 65 milioni di euro e oggi si racconta alla Gazzetta.



Mister Krause, perché ha deciso di investire nel calcio italiano?

«Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto che mia madre è italiana. Sono italoamericano e ho una grande passione per il soccer. Ho visto l’opportunità di entrare nel calcio, speravo e sognavo un giorno di essere proprietario di una squadra in Italia. Quando si è presentata l’opportunità del Parma, con una città fantastica e una grande storia costruita negli anni Novanta, con tifosi incredibili e con uno stadio stupendo, l’ho colta al volo. È fantastico essere parte di questa esperienza».



Perché ha scelto l’Italia e non la Premier, la Bundesliga o la Liga

«Perché, lo ripeto, sono italiano e sono cresciuto guardando le partite di Serie A. Il calcio ce l’ho sangue, come nel sangue ho le mie radici palermitane. Da bambino giocavo, e non ero neppure male».



In quale ruolo?

«Centrocampista, poi ho fatto pure l’attaccante. Ho smesso di giocare quando mi hanno ceduto le ginocchia e ho deciso di seguire gli affari di famiglia. Però il soccer, anzi il calcio come si dice qui, è sempre nei miei pensieri».



Per chi tifava?

«Juventus e, naturalmente, come seconda squadra per il Palermo. So che a Parma c’è una grande rivalità con la Juve e allora ho già staccato l’adesivo bianconero che avevo sul computer portatile e ho messo quello gialloblù».



I suoi idoli?

«Uno su tutti: Del Piero».