Gli effetti economici dell’emergenza coronavirus si stanno facendo sentire, ovviamente in negativo. Alcuni colpi sono già stati sferrati, altri arriveranno in futuro, la cui portata è al momento difficile da calcolare. Anche il mondo del calcio ne sta risentendo e ne risentirà, proprio quel mondo che non conobbe recessione neanche con la crisi finanziaria del 2008. Dunque non resta che ammirare gli ultimi dati postivi: La Gazzetta dello Sport riporta la ricerca condotta da Kpmg, che calcola il valore d’impresa dei 32 migliori club in Europa. I parametri di valutazione? I più disparati, come la redditività del club, il potenziale calcistico, la popolarità e la crescita sui social, valore di diritti televisivi, costo dei giocatori, stadi e altri criteri finanziari.



JUVE FUORI DALLA TOP 10 – A comandare questa ricchissima top 10 c’è il Real Madrid, con un valore di 3 miliardi e 478 milioni, e il Manchester United, con 3 miliardi e 342 milioni, mentre il Barcellona si posiziona sul gradino più basso del podio (3 miliardi e 193 milioni). Ciò che sorprende è la mancanza di un club italiano nelle prime dieci. Fino all’anno scorso c’era la Juventus, ma quest’anno è stata scavalcata dal Paris Saint-Germain che si colloca al nono posto davanti all’Arsenal. L’anno per i bianconeri è stato buono, la crescita è del 12% con un netto segno positivo alla voce ricavi e followers sui social per un totale di quasi 2 miliardi di valore di impresa. Pesa, però, il monte ingaggi (incidenza del costo del lavoro sul fatturato), che è salito dal 71% rispetto al 64% dell’anno scorso.



LE ALTRE ITALIANE – L’Inter vive un quadriennio di crescita totale (146%), consentendole di salire al 14° posto della classifica (983 milioni) grazie all’operato di Suning. Disastrosa la situazione finanziaria del Milan, unica squadra fra le 32 ad aver visto diminuire il proprio valore negli ultimi quattro anni (-3%), fattore che costa la 22ª posizione. Roma e Napoli rispettivamente al 16° e al 17° gradino della classifica, la Lazio al 28°.



