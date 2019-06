Mateo Kovacic, dopo la vittoria dell'Europa League con la maglia del Chelsea, potrebbe ben presto tornare in Italia. Il suo riscatto da parte dei Blues è sempre più lontano e il Real Madrid difficilmente proverà a trattenerlo nella prossima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte vorrebbe riportarlo all'Inter e lo ha messo nel mirino tra i primi possibili colpi di mercato in nerazzurro. La Juventus, che lo ha seguito da vicino la scorsa estate, sembra essersi invece diretta verso altri profili per il futuro del centrocampo.