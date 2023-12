L'ex attaccante della Juve, Darko Kovacevic, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del delicato momento che sta vivendo Dusan Vlahovic.'Vorrei che sia chiara una cosa: quello che penso di Dusan non nasce dal fatto che sia un attaccante serbo come me. Per me Vlahovic è eccezionale, semplicemente un centravanti top. Ha avuto anche qualche problema fisico. Ma io contro l’Inter l’ho visto alla grande e ha segnato un gol fantastico. Credo che la parola chiave per Dusan sia solamente una: fiducia. Non deve farsi prendere dalla negatività quando le cose non vanno. Allegri e i compagni poi devono sempre farlo sentire importante. Per un bomber è fondamentale'.