Nell’ampia intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Juve Kovacevic si è soffermato anche sulla situazione legata a Filip Kostic.‘Fino a un certo punto, la Juve ha una rosa di qualità, ci sta che Allegri a volte faccia altre scelte. Ma Kostic è un gran lavoratore, non è tipo che si butta giù e sono sicuro darà una grossa mano alla squadra, come ha fatto lo scorso anno. In Europa chi ha un cross preciso come il suo?’.