Darko Kovacevic, a Gazzetta, parla così del colpo Kostic per la Juve.



VA BENE PER LA JUVE - "Sì. Va bene. Va bene. Filip non si nasconde mai e ha un fisico forte. Secondo me può aiutare molto. Prima il campo e allora vi dico subito io: Kostic a sinistra fa tutto. Sta benissimo da centrocampista esterno del 4-4-2, a tutta fascia nel 3-5-2, da attaccante esterno in un tridente. Tra i giocatori che siete abituati a vedere, somiglia un po’ a Darko Lazovic del Verona. Un altro serbo che da voi funziona alla grande".



IN ITALIA - "Kostic crossa bene, sa fare assist, fa quello che gli dicono i suoi allenatori. Lo ha dimostrato anche nell’Europa League appena vinta: è un buon ragazzo, uno di quelli che in squadra stanno sempre bene. IL CARATTERE - "Non è un parlatore ma è un uomo semplice. Nulla di complicato. Credo che la mentalità tedesca lo abbia un po’ influenzato e penso che per questo in Italia possa fare meglio che altrove. Perché da voi contano l’applicazione, l’attenzione, la concentrazione. Gli allenatori apprezzano sempre un giocatore come Filip".



CON VLAHOVIC - "Li vedo in campo e direi buono. Kostic non pensa, crossa. E per un numero 9 questo va sempre bene".