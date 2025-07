Kovacevic a Gazzetta: 'Vlahovic? Lo preferisco a Haaland. Modesto conosce la Juventus più di quanto pensiate'

Getty Images

L'intervista

Le parole dell'ex Juventus Darkoalla Gazzetta dello Sport.VLAHOVIC - «A Dusan direi di cambiare aria subito. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove.»DOVE PUO' ANDARE - «All’Olympiacos non ce lo possiamo permettere, ma Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan. E magari il Nottingham Forest... È una battuta: noi abbiamo la stessa proprietà della società inglese, però io lavoro soltanto per l’Olympiacos.»

CONCORRENZA - «La concorrenza non è mai un problema, anzi... Nella mia Juventus eravamo cinque grandi attaccanti. Il nostro Cabella, ex compagno di David al Lilla, mi ha parlato benissimo del canadese. David è un bomber, nelle ultime stagioni con i francesi non è mai sceso sotto i 25 gol. Ma tra i due, mi tengo sempre Vlahovic. Io ho un debole per Dusan, lo preferirei anche a Haaland... E lo stesso direi di Osimhen, che comunque sarebbe stato bene in bianconero.»RISCHIA LA NAZIONALE - «No, quello no. Vlahovic è un punto di riferimento per la Serbia del ct Stojkovic e sarà titolare in ogni caso, anche giocando meno con la Juventus. Ma un attaccante per essere felice e al top deve essere protagonista, sempre. La fiducia te la danno le partite e i gol: per questo credo che a Dusan convenga cambiare aria subito.»TUDOR - «Con Igor si parla spesso di calcio, però non entriamo nelle sue scelte tecniche. Comunque ogni allenatore decide per il bene della squadra, per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi. Kolo Muani non è un goleador, però le sue reti le segna e lavora molto per la squadra: comprendo perfettamente la volontà della Juventus di averlo nuovamente in prestito dal PSG per la prossima stagione.»CONCEICAO - «Capisco Igor. Conceiçao è dribbling e uno contro uno: il calcio moderno va in quella direzione. Non a caso è Yildiz il diamante più prezioso della Juventus: gran talento e qualcosa di Del Piero sembra averlo veramente. Ale, però, era unico.»ZIDANE - «Zizou era meglio come persona che come giocatore.»MODESTO - «Quando lavoravamo insieme in Grecia mi chiedeva sempre di raccontargli della mia esperienza alla Juventus. Gli ho sempre detto che a Torino conta soltanto vincere e anche un pareggio è visto come la fine del mondo. Ai miei tempi, dopo un pari col Lecce, ci riunimmo immediatamente con Giraudo, Moggi e Bettega. La Juventus è così e l’ho ripetuto a Modesto anche sabato, quando l’ho chiamato per fargli l’in bocca al lupo. Magari in futuro nasceranno anche degli affari con i bianconeri, perché no...»