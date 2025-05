Kovacevic a Gazzetta: 'Champions? La Juventus è come il Real Madrid. Yildiz forte, ma ci sono le categorie'

Getty Images

L'intervista a Kovacevic

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex bianconero, attualmente ds dell'Olympiacos fresco di vittoria del campionato, che ha detto la sua sul momento delladell'amico: "La aspetto in Champions League, sono sicuro che Tudor arriverà quarto".- "È un piccolo vantaggio, ma a due giornate dalla fine non è un dettaglio. La Juventus dipende da se stessa, ma lo sono ottimista perché conosco Tudor e il dna del club. La Juventus è come il Real Madrid in Spagna, è obbligata a qualificarsi in Champions. L'abitudine a questa pressione è un aiuto in queste volate punto a punto".

- "Confermerei Igor con la Champions. E non lo dico perché siamo amici. Ho giocato anche con Conte, è stato un super capitano e adesso è un top tecnico. Tudor per amore della Juve ha accettato di allenare la squadra in corsa e in una situazione complicata, ma in poco tempo ha trasmesso due delle caratteristiche principali delle sue squadre: personalità e aggressività. Se arriva quarto e sono convinto che ci riuscirà, merita di restare".- "Sono un gran tifoso di Dusan, non solo perché siamo connazionali. Quando è in forma, resta uno dei primi 4-5 centravanti a livello europeo. È forte e completo. Qualsiasi attaccante soffre quando non segna. A volte basta poco per sbloccarsi: vedrete che Dusan farà goal con l'Udinese. Il suo futuro? Il mio unico consiglio è quello di puntare su un club e un allenatore che lo vogliano fortemente. Noi abbiamo El Kaabi e siamo contentissimi così. Vedrei bene Dusan in Spagna, magari nell'Atletico. Simeone ha già Sorloth, ma sarebbe il tecnico ideale per Vlahovic. A me interessa soltanto che Dusan sia felice".- "Come valore assoluto li metto sullo stesso piano. Ma gli attaccanti vivono di momenti e adesso Osimhen sta segnando più di Vlahovic".- "Yildiz possiede notevoli colpi non a caso indossa il 10 della Juve. Nel calcio ci sono le categorie. Lamine Yamal ha 17 anni ed è un mostro, fuori concorso. Dietro di lui, ci sono i talenti fortissimi ma umani: Yildiz è uno di questi. Attenzione anche ai nostri gioiellini dell'Olympiacos: il 17enne Kostoulas, attaccante con un bel fiuto. E il centrocampista Mouzakitis, 18 anni".





