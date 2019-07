Una vera e propria chiamata. Niko Kovac esce allo scoperto e dichiara: “Leroy Sané potrebbe aiutarci moltissimo con le sue qualità. È un giocatore che ha fatto molto bene sia al Manchester City che con la Nazionale tedesca”. Parole che lasciano intendere la volontà del Bayern Monaco di farsi avanti per l'esterno tedesco del City, voglioso di cambiare aria dopo una stagione condizionata dal suo rapporto non eccezionale con Pep Guardiola. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, anche se i bianconeri non si sono mai fatti avanti. Qualora il giocatore dovesse finire sul mercato, però, potrebbe anche cambiare la strategia dei campioni d'Italia.