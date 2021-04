Niko Kovac punge il Bayern. L'ex allenatore dei tedeschi, attuale tecnico del Monaco in Ligue, infatti, parla a SportsBild: "Al Monaco la pianificazione del lavoro è frutto di un rapporto molto stretto fra me e la dirigenza. Parliamo di tutto, è qualcosa di cui ogni club avrebbe bisogno ed è per questo che ho scelto questa società. Al Bayern, invece, sappiamo tutti come funziona, è il contrario".