"Ci servono nuovi giocatori, ce ne vogliono almeno quattro. Abbiamo 17 calciatori e abbiamo bisogno di almeno 19 elementi per cominciare la nuova stagione", con queste parole Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, si è detto preoccupato dalla situazione attuale della rosa del club bavarese in questo momento, in attesa che entri nel vivo il mercato estivo. Dopo i tanti addii, il Bayern è pronto a iniziare con gli acquisti: tra i grandi obiettivi c'è anche Paulo Dybala, gioiello della Juventus, da tempo sul taccuino del club tedesco.