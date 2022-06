Come racconta Gazzetta, strano ma vero: martedì a Montecarlo nel pranzo con Luis Campos, Max Allegri ha parlato delle strategie del club parigino e ha appreso che ormai c’è una certa rassegnazione per Koulibaly. Ecco perché il club di Al Thani sta puntando dritto sul difensore slovacco dell’Inter, Milan Skriniar. Con questi presupposti la concorrenza straniera appare quantomeno distratta in questa fase. E ciò aiuta non poco la strategia juventina di avvicinarsi al Napoli nelle dovute maniere.