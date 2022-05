Quello di Kalidou Koulibaly è un nome che ciclicamente torna sempre in orbita Juventus. Dopo l'addio di Chiellini è noto che il club bianconero dovrà intervenire in difesa, anche se per ora il senegalese allontana una cessione. "Perché è difficile lasciare Napoli? Intanto il presidente tiene conto dell'opinione dei tifosi - ha detto a Onze Mondial - e quando non vogliono che se ne vada, non si muove. Nel mio caso poi anche il prezzo a volte era troppo alto. A me non piace scontrarmi per ottenere qualcosa, se un giorno me ne andrò lo farò in modo pulito e senza combattere con il club. Lo devo ai tifosi del Napoli, si fidano di me. Per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli, vedremo cosa accadrà a fine stagione".