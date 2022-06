Il tempo di raccogliere informazioni, di capire, di sondare il terreno. Un po' ovunque, e in particolare in Spagna, al momento meta preferita del giocatore. Poi? Poi arriverà l'incontro tanto atteso, anche chiarificatore. Kalidou Koulibaly sa che questi possono essere gli ultimi giorni al Napoli, squadra di cui è attualmente il capitano. Il rinnovo è in alto mare, non ci si trova su cifre e durata. E il pressing del mercato si fa sentire. Fortissimo. L'INCONTRO - Kalidou allora incontrerà presto i dirigenti, verosimilmente con il proprio agente al suo fianco. Lo stesso, Ramadani, che in queste settimane ha ascoltato proposte su proposte. La più convincente, per ora, sembra proprio quella della Juventus. Anche perché il Barcellona si ciba di promesse, ma deve sbloccare il mercato ormai da settimane. Quindici giorni, comunque, e le parti si vedranno: l'incontro sarà da dentro o fuori, da Koulibaly ancora legato al Napoli oppure dritto sul mercato. Dove lo aspettano le grinfie bianconere, desiderose di portarlo presto a Torino, alla corte di Allegri. Non sarà una lunga attesa, sarà solo il tempo di capire.