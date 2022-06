La Juventus sta cercando ancora un difensore centrale. Soprattutto per il timore di perdere Matthijs de Ligt che è sempre più corteggiato dal Chelsea. Un nome che piace molto alla Vecchia Signora è quello del difensore senegalese in forza al Napoli Kalidou Koulibaly. Il difensore ha un contrato in scadenza nel 2023 quindi questa sarebbe l'ultima estate per ricavarne denaro dalla sua cessione. Stando a quanto riporta SkySport infatti il difensore non sembra intenzionato a rinnovare con i partenopei.



INSIDIA - I bianconeri continuano a monitorare la situazione ma il Chelsea avrebbe fatto un importante passo in avanti mostrando interesse per Koulibaly. Il giocatore dall'altra parte sembrerebbe gradire un trasferimento ai Blues evitando di "tradire" i tifosi napoletani. Quindi attenzione perchè il Chelsea potrebbe rappresentare una grande insidia per la Juve.