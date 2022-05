I nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria non sono gli unici ad entusiasmare l'ambiente bianconero che, sogna in grande e pregusta il sapore della vittoria con molti mesi di anticipo. Intendiamoci, da qui a dire che i bianconeri vinceranno nella prossima stagione ce ne vuole, ma le strategie di mercato e soprattutto la forte volontà di tornare a scrivere pagine di storia lasciano evincere questo. Gli obiettivi finiti nel mirino di Nedved e Cherubini sono diversi e uno di questi potrebbe percorrere le stesse orme lasciate da Gonzalo Higuain prima e da Maurizio Sarri poi.



IL PUNTO - Stiamo parlando ovviamente di Kalidou Koulibaly, il quale non sembra voler accelerare i tempi con il discorso rinnovo e che soprattutto, avrebbe anche iniziato a guardarsi attorno per capire quali offerte concrete gli verranno recapitate. La situazione del difensore però è ben diversa da quella che coinvolgeva il Pipita o l'allenatore della Lazio, dato che il senegalese andrà in scadenza a giugno 2023 e questo muoverebbe il manico del coltello in favore della Vecchia Signora. Il Napoli infatti, non potrà fare la voce grossa e soprattutto non potrà pretendere troppo per il suo cartellino, vista la durata di una sola stagione. EROE O LOTA? - Ecco perché, per le vie di Napoli c'è già chi inizia a temere di rivedere i fantasmi di Higuain e Sarri e un eventuale approdo dell'ex Genk sotto la Mole farebbe esplodere il capoluogo campano, questa volta non per i noti fuochi d'artificio che illuminano la città. Ma c'è anche chi crede vivamente nella sua rimanenza, dando magari proprio uno smacco e una lezione di appartenenza a 'quei due' che anni fa decisero di fare le valigie per andare altrove, o meglio, a casa del nemico. Insomma, se mito o traditore lo saprà solo il tempo, quel che certo è che la sua presenza è fortemente gradita in entrambe le piazze.