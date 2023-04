Intervistato dal Times il difensore del Chelsea ed ex-Napoli, Kalidouha parlato della sue difficoltà a Londra ribadendo, però, che non ha alcuna intenzione di dire addio ai Blues nonostante un mercato che lo rivorrebbe in Serie A con Inter e Juve interessate."So di non essere ancora al 100%, ma penso che sto arrivando al mio livello. Il Chelsea mi ha dimostrato fiducia nell'ingaggiarmi e io voglio ripagarli restando in questo club per tanti anni".