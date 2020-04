"Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri". Il 22 aprile non sarà mai un giorno come gli altri per Kalidou: due anni fa, il difensore senegalese decideva, quasi cambiando le sorti di un campionato giocato fino all'ultima partita. Poi arrivò Firenze, lo scudetto in albergo e la Juve che poco prima vinse a San Siro contro l'Inter. Gol di Higuain, all'ultimo istante.Eppure, per il centrale è motivo di festeggiamento. Una vittoria che a Napoli fece iniziare i caroselli e partire le organizzazioni per la festa scudetto. Tutto questo a meno uno dalla Juventus, che rimase ugualmente al primo posto in classifica. Ecco, i tifosi bianconeri non hanno perso occasione per ricordarglielo: "Il gol più inutile della storia", scrive un supporter su Twitter. E in tanti gli ricordano anche l'autorete decisiva nell'ultimo Juve-Napoli...ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI