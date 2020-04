22 aprile 2018. Compie due anni il gol di Koulibaly all'Allianz Stadium, in un Juve-Napoli decisivo per lo scudetto di quella stagione. Terminata chiaramente in favore dei bianconeri. "Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell’attimo di silenzio. E poi l’abbraccio di José e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo", le parole del difensore senegalese.