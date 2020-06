Il 22 aprile 2018, al 90' di Juve-Napoli Kalidou Koulibaly aveva spezzato i sogni di gloria di un'intera tifoseria. Spento l'Allianz Stadium con un colpo di testa preciso, puntuale, pieno di speranza. Tutto quello che accadde in seguito fu un po' il destino, un po' di classica tenacia bianconera. Eppure, il nome del centrale senegalese si è visceralmente legato a quello bianconero: non solo nel bene, anche nel male con l'ultimo Juve-Napoli deciso proprio da una sua clamorosa autorete. "Con la Juve ho fatto un autogol a inizio stagione. Uno stimolo in più per far bene domani - le sue parole riportate da La Gazzetta -. Gattuso ha saputo ridarci autostima, quella fiducia in noi stessi che avevamo perso. Eravamo forti singolarmente, ora lo siamo come gruppo".