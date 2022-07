Come racconta Gazzetta, perfinora la Juventus aveva lavorato ai fianchi, ottenendo però solo risposte interlocutorie: "Kalidou preferisce aspettare", era il ritornello ripetuto nelle scorse settimane dal suo entourage. Così il meeting con Ramadani è servito a spazzare via tutti i dubbi e anche a condire il corteggiamento con un’offerta economica rilevante: un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Al Napoli invece la dirigenza bianconera è pronta a offrire 30 milioni di euro, una base non lontana dalla quotazione di 40 fatta da Aurelio De Laurentiis in un recente passato.