Your browser does not support iframes.

'Koulibaly per Sarri'. Boom. Così, Tuttosport, apre l'edizione di oggi, 3 giugno 2019. 'Il tecnico, che mercoledì avrà l'incontro decisivo con la Juve, può essere determinante in una trattativa che si annuncia molto complicata. Per la difesa del futuro, Paratici ha in mano Pavlovic', si legge nel sommario.



Sul Corriere dello Sport è 'Passione Sarri', un inviato del quotidiano è andato nel Valdarno dove 'i tifosi si dividono, con gli juventini in estasi e i napoletani furiosi. Oggi la verità'.



Le prime pagine di giornata sono nella nostra gallery