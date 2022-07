Bruno, ex agente di Kalidou, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha detto la sua sul difensore senegalese e sulle voci che lo vogliono vicino alla. Ecco il suo pensiero: "Chiaramente io non lo lascerei partire, anzi, per quanto mi riguarda io lo vedrei bene da capitano delperché è in campo già da anni ed è diventato leader, punto di riferimento per i suoi compagni. Inoltre la vittoria con il Senegal in Coppa d'Africa gli ha dato più sicurezza e fiducia. Secondo me è difficile trovare queste qualità nel calcio moderno, è un capitano naturale e farei di tutto per averlo ancora in rosa".