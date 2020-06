Nel corso di uno speciale in onda su Sky Sport, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly ha parlato del suo compagno squadra Dries Mertens. Ecco le dichiarazioni del difensore del Napoli: "Il padre mi parlò al mio primo anno e mi disse di non mollare perché credeva molto in me. Si vede che lui è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. È cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Lui è l’Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui".